Dirk Marcellis blij met hulp van mental coach

Dirk Marcellis, verdediger bij PEC Zwolle, wordt al enkele jaren geholpen door een mental coach. De 29-jarige Marcellis doet dat al sinds hij nog bij PSV speelde, waar hij in april 2007 debuteerde in het profvoetbal. Bij PSV vond hij het lastig om met tegenslagen om te gaan omdat hij te veel van zichzelf eiste.

“Bij PSV koos ik ervoor omdat ik niet lekker in mijn vel zat. Ik vond dat ik daar uit moest komen. Ik heb daar toen een tijd mee gewerkt en bij AZ ben ik in aanraking gekomen met Peter Lulof waar ik nu nog steeds mee werk. Dat was tijdens mijn blessure. Dus ik kwam op het punt van: ‘hé, ik kom met een zware blessure te zitten, ik moet zo meteen weer terugkomen en daar heb ik alle hulp bij nodig.’”, zei Marcellis bij De Tafel van Kees op FOX Sports.





Bij AZ speelde hij van 2010 tot 2014, maar medio 2013 raakte hij zwaar geblesseerd aan zijn knie waardoor hij pas eind 2014 weer in actie kon komen. Nadien speelde hij nog voor NAC Breda en sinds medio 2015 bij Zwolle. Zijn mental coach heeft hem in de loop der jaren goede tips gegeven, aldus Marcellis.





“Voor mij is dat dat ik minder zelfkritisch moet zijn. Bij mij blijven vooral de dingen die niet goed zijn gegaan in mijn hoofd zitten, terwijl je ook een hele goede wedstrijd kan spelen als je een minder moment hebt. Dat is voor mij de omschakeling in mijn gedachten. Dat nam ik mee en bleef in mij hangen en dat moet uit je systeem komen”, aldus Marcellis.

