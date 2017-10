Andy Gray: 'Afstandelijk gedrag Koeman kwam Everton niet ten goede'

Oud profvoetballer Andy Gray laat zijn mening los over het ontslag van Ronald Koeman bij het Engelse Everton.

Andy Gray denkt dat Koeman langer had kunnen blijven zitten wanneer hij zich niet zo afstandelijk had opgesteld naar de spelersgroep. Afgelopen weekend verloor Koeman met Everton het topduel met 5-2 van Arsenal, wat de druppel was voor de club en Koeman ontsloeg.

Wie de taak van Ronald Koeman gaat overnemen is niet bekend, wel wordt er steeds meer bekend over het gedrag wat Koeman liet zien bij Everton. Eerder lieten sommige spelers al weten niet met de Nederlander door een deur te kunnen.

