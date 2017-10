Rai Vloet verkaste afgelopen zomer van PSV naar NAC, waar hij nu laat weten hoe hij zich bij PSV voelde.

Vervolg: Rai Vloet ontevreden over tijd bij PSV: Kreeg nooit echt de kans

Rai Vloet geeft te kennen dat hij nooit een eerlijke echte kans heeft gehad bij PSV en dat Cocu opvallend vaak de anderen de kans gaf. 'Ik mocht invallen, altijd een minuutje of twintig. Óf we stonden op die momenten ver voor, óf we moesten nog iets forceren. Ik deed het niet slecht, maar een échte kans kun je dat soort invalbeurten niet noemen,' aldus Vloet in gesprek met VI.

'Kijk, ik eis heus geen basisplaats tegen Ajax. Maar ik had volgens mij echt wel meer minuten kunnen krijgen. Er waren genoeg momenten. Bij blessures en schorsingen van anderen, of in het toernooi om de KNVB Beker. Als je dan thuis tegen SC Genemuiden speelt, dan ga je mij niet vertellen dat ik dan niet in de basis kan spelen. Maar dat gebeurde niet, Cocu hield grotendeels vast aan zijn vaste elf.'

PSV had natuurlijk nog genoeg andere keuzes voor een basisplek, zo weet ook Rai Vloet. 'En begrijp me niet verkeerd: het is ook geen schande dat ik niet speelde. Andrés Guardado, Davy Pröpper, Jorrit Hendrix, Stijn Schaars, later nog Marco van Ginkel: zij waren beter, simpel. Ik neem PSV ook niets kwalijk, heb er een fantastische tijd gehad. De keuze viel gewoon niet op mij. Tja, dan kun je blíjven wachten.'

Rai Vloet ontevreden over tijd bij PSV: Kreeg nooit echt de kans

Een korte samenvatting: Rai Vloet verkaste afgelopen zomer van PSV naar NAC, waar hij nu laat weten hoe hij zich bij PSV voelde..