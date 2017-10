Larsson gelooft nog in titelprolongatie Feyenoord

Sam Larsson, aanvaller van Feyenoord, gelooft ondanks een mindere seizoenstart nog in prolongatie van de landstitel. De Zweedse flankspeler, die afgelopen zomer overkwam van sc Heerenveen, heeft er alle vertrouwen in dat Feyenoord de mindere seizoenstart gaat goedmaken.

‘Of er een crisis is? Nee. We zijn gefocust en er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen’, laat Larsson weten tegen RTV Rijnmond. Feyenoord staat, mede door de 1-4 nederlaag tegen Ajax van afgelopen zondag, op de vijfde plek in de Eredivisie met acht punten achterstand op koploper PSV. Larsson geloof echter nog in titelprolongatie. ‘Ja, daar geloof ik nog in’, aldus Larsson.





Over zijn eigen spel bij Feyenoord is Larsson te spreken. Larsson, die afgelopen zomer een transfer forceerde bij Heerenveen, werd rustig gebracht bij de Rotterdammers, maar hij is nu helemaal fit. ‘Ik voel me elke week sterker worden. Ik ben heel hard aan het werk en doe er alles aan om in de basis te komen. Het is een groot verschil met wat ik gewend was (bij sc Heerenveen, red.). De voorbereiding was anders voor mij, maar met dank aan de fysio's ben ik nu helemaal fit’, aldus Larsson.

