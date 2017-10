Italiaans Napoli aast op Veltman, Onana en Kluivert van Ajax

Het Italiaanse Napoli wil dit seizoen koste wat kost de landstitel binnenhalen, daarbij is het genoodzaakt in de winter te gaan shoppen voor versterking.

Daarbij is de club van Dries Mertens uitgekomen in Amsterdam, daar waar drie Ajacieden hoog op het verlanglijstje staan bij de club uit Napels. Zo weten de Italiaanse kranten te melden dat het zou gaan om het trio André Onana, Joël Veltman en Justin Kluivert.

Andre Onana

Waar Napoli in eerste instantie op zoek is naar een nieuwe goalie, loopt het contract van Reina nog door tot eind van het seizoen. Waar Andre Onana van Ajax als eerst wordt genoemd. Waar Onana al eerder werd genoemd in Napels, lijken ook Bern Leno (Bayer Leverkusen), Rui Patricio (Sporting Portugal), Mattia Perin (Genoa) en Geronimo Rulli (Real Sociedad) een goede kans te maken.

Justin Kluivert

Emanuele Giaccherini heeft bij Napoli nog een doorlopend contract tot medio 2019, maar lijkt aankomende winter al te gaan vertrekken. Zijn vervanger kan ook van Ajax komen, waar Justin Kluivert hoog op de lijst staat. Maar de Ajacied is niet de eerst genoemde, ook Federico Chiesa van Fiorentina en Samu Casillejo van Villarreal worden genoemd.

Joel Veltman

Dan komt Joel Veltman in beeld als opvolger voor Christian Maggio, de Ajacied gaf eerder al aan na te denken over een stap naar het buitenland. Daar waar ook Sime Vfsaljko van Atlético Madrid wordt genoemd.

