Feyenoord ging afgelopen weekend in de Klassieker tegen rivaal Ajax met 4-1 ten onder in de eigen Rotterdamse Kuip, daar waar de Rotterdammers in de KNVB tweede ronde beker op zoek zijn naar eerherstel.

Vervolg: Gio: Winst in bekerduel is noodzaak om vertrouwen te tanken

Dinsdag liet een nog zichtbaar aangeslagen en geemotineerde coach weten dat de confrontatie met Swift in de tweede ronde KNVB beker gewonnen moet worden. 'De eerste emotie is altijd het heftigst, maar uiteindelijk moet je de wedstrijd analyseren en zorgen dat je ervan leert,' aldus Gio.

Vooral de eerste helft in de Klassieker was Feyenoord niet goed, 'Veel balverlies, veel slordigheden… Dat kan niet op dit niveau. Dan moet je kijken wat er fout gaat en dat neem je mee naar de volgende wedstrijd.'

Van Bronckhorst en Feyenoord hebben tegenstander Swift nu een aantal keer bekeken, waar het woensdag bij de Rotterdamse grootmacht maar om een ding gaat, winnen! 'Het is een wedstrijd die we moeten winnen en dat gaan we ook doen. Ze hebben Vitesse verslagen, wel op andere omstandigheden, slecht kunstgras… Alles was in het voordeel van Swift, maar ze waren zeker de grootste verrassing de vorige ronde.'

Gio: Winst in bekerduel is noodzaak om vertrouwen te tanken

Een korte samenvatting: Feyenoord ging afgelopen weekend in de Klassieker tegen rivaal Ajax met 4-1 ten onder in de eigen Rotterdamse Kuip, daar waar de Rotterdammers in de KNVB tweede ronde beker op zoek zijn naar eerherstel..