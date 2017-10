Ronald Koeman werd maandag door Everton ontslagen na de slechte seizoensstart, waar de Nederlander verantwoordelijk voor wordt gehouden.

Vervolg: Ronald Koeman lijkt na Everton nu klaar te zijn voor bondscoachschap

Koeman had een dag om bij de pakken neer te gaan zitten, maar lijkt zich nu al op een volgend avontuur te kunnen gaan richten. Koeman lijkt de KNVB uiteindelijk een ja-woord te gaan geven wanneer het aankomt op het bondscoachschap bij het Nederlands Elftal.

'Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik het een mooie job vind, maar Everton had mijn prioriteit en daar had ik wel genoeg om me druk over te maken,' aldus de oefenmeester in gesprek met VI. De ambitie om als bondscoach aan de slag te gaan heeft Koeman echter nog steeds.

'Ik denk dat ik het goed zou kunnen en eigenlijk ook wel dat het nodig is. Als je alles zo bij elkaar optelt, lijkt het onvermijdelijk dat ik het een keer ga worden. Alleen: wanneer weet je nooit. Maar uiteindelijk zou Oranje ook een ideaal vervolg zijn van mijn carrière.'

Koeman heeft zich altijd bezig gehouden met de ontwikkeling van het Nederlands voetbal, waar de KNVB hem drie jaar geleden passeerde en voor Guus Hiddink koos als bondscoach. 'Het Nederlandse voetbal gaat me aan het hart en twee toernooien missen... Ja, dat is heftig. Tegelijk zeg ik dat er wél iets moois kan gaan ontstaan. Ik ben het met bondscoach Dick Advocaat eens als hij stelt dat het allemaal niet zo dramatisch is. Je moet je alleen wel aanpassen aan je materiaal.'

Koeman lijkt na de oefenreeks in november uiteindelijk in 2018 (september) het stokje te kunnen gaan overnemen van Advocaat. Waar Oranje zich dan mag gaan richten op de Nations League en de EK kwalificatie.

