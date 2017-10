Topaankoop Anderlecht dreigt met vertrek: 'Is toch een grote speler?'

De zaakwaarnemer van RSC Anderlecht-topaankoop Nicolae Stanciu heeft uitgehaald naar trainer Hein Vanhaezebrouck. Waar de 24-jarige middenvelder onder voorganger René Weiler nog regelmatig in de basis begon, is dat nu anders. Stanciu moet het doen met invalbeurten of hij blijft de hele wedstrijd op de bank.

Anamaria Prodan, de zaakwaarnemer van de Roemeen is er niet blij mee. 'De coach moet mijn speler blijkbaar niet, maar uitleg heeft Nicolae nog niet gekregen. Kijk, ík wil die stilaan wel. De komende weken wil ik absoluut praten met 'mister Herman' (Van Holsbeeck, red.)', zo meldt Prodan tegen Het Laatste Nieuws.

Prodan sluit niet uit dat Stanciu, die medio 2016 voor 7,8 miljoen euro werd overgenomen van Steaua Boekarest, al snel op zoek gaat naar een nieuwe club. Of Stanciu moet nu meer speeltijd krijgen. Afgelopen zondag in het duel met KRC Genk (0-1 verlies) mocht hij niet eens invallen. 'Als Anderlecht Nico niet goed genoeg vindt, dan zoek ik in januari een oplossing - een definitieve transfer of een uitleenbeurt. Ach, ik verwacht eerlijkheid. Afgelopen zomer was er voldoende interesse, maar toen liet de clubleiding verstaan dat Nico een sleutelpion zou worden. Dat is voorlopig niet gebeurd. Nico is toch een grote speler? Ik snap er niks van. En veel landgenoten met mij', aldus Prodan over de international.

