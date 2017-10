Atlético-spelers niet blij met Carrasco: Moet veranderen

Yannick Carrasco heeft het verbruid bij zijn club Atlético Madrid. De 24-jarige Belgische middenvelder zat zondag niet in de selectie voor het competitieduel bij Celta de Vigo (0-1 winst) vanwege een knieblessure. Tenminste dat is de officiële lezing, maar volgens Spaanse media is er iets heel anders aan de hand

De international van België liet zich afgelopen woensdag al van zijn slechtste kant zien in het Champions League-duel met Qarabag (0-0) door bij zijn wissel naar de kant wandelde. Ploeggenoot Saúl probeerde hem tevergeefs tot een dribbelpas te bewegen. Volgens de Spaanse media AS en Marca zijn diverse dragende spelers van Atlético het gedrag van Carrasco inmiddels beu. Eind september lag Carrasco in het competitieduel met Leganes namelijk ook al in de clinch met aanvoerder Gabi.





‘Dit moet veranderen. Wat hij deed kon niet door de beugel en het is trouwens niet voor het eerst dat zoiets gebeurt’, aldus een bron uit de kleedkamer van Atlético tegen Marca. Vorig seizoen was Carrasco ook al een keer lastig bij een wissel en hij liet aan trainer Diego Simeone weten liever niet aan de rechterkant te spelen. Zondag liet Simeone na het duel met Celta de Vigo weten dat hij met Carrasco heeft gesproken.





‘We hebben een lang gesprek had, want we hebben een goede Yannick nodig. Natuurlijk wil iedereen spelen en op het veld staan. Het is dan ook normaal dat een speler, wanneer hij gewisseld wordt, boos is en niet blij’, aldus Simeone over Carrasco, die dit seizoen drie keer scoorde in acht competitieduels.

