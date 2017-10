De spitsen van RSC Anderlecht verkeren nog niet in grootste vorm. Lukasz Teodorczyk scoorde drie keer en Hamdi Harbaoui pas één keer in de Jupiler Pro League. Een spits die bij Anderlecht onder contract staat en momenteel op huurbasis bij Waasland-Beveren speelt, Isaac Kiese Thelin, scoort echter aan de lopende band in België. De Zweed scoorde zondag vier keer tegen Zulte Waregem (2-5 winst).

Vervolg: Trefzekere huurling gaat in op zijn toekomst bij Anderlecht

Thelin heeft nu al zeven keer gescoord in zes competitieduels voor Waasland-Beveren en wilde niet echt reageren op de mindere effectiviteit van de huidige Anderlecht-spitsen. ‘Oke. Ik probeer op mezelf te focussen. Ik doe hier mijn best en ik wil mezelf niet vergelijken met anderen’, zei de 25-jarige Zweedse international tegen Het Laatste Nieuws.





Volgens velen zou Anderlecht Thelin weer een kans moeten geven. ‘Ik heb er nog een contract na dit seizoen, dus natuurlijk zie ik dat. Ik heb een contract bij hen, maar ik ben nu hier, dus ik probeer me op deze ploeg te focussen’, aldus Thelin, die met Waasland-Beveren achtste staat. Anderlecht staat vijfde.

