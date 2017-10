Makkelie: Waarom moet ik Klaas-Jan Huntelaar eraf sturen?

Danny Makkelie was zondag de arbiter van dienst bij de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (1-4). Het ging er soms hard aan toe in het duel, maar Makkelie hield de rode kaarten op zak. Wel speelde Ajax-spits Klaas-Jan Huntelaar met vuur toen hij Kevin Diks naar de grond trok toen er geen bal in de buurt was en de ervaren spits al geel op zak had.

Feyenoord wilde een tweede gele kaart voor Huntelaar, maar Makkelie wilde hier niet aan. Na afloop bleek dat niet alleen Feyenoorders een rode kaart voor Huntelaar terecht hadden gevonden. ‘Ik vraag me dan af: waarom moet ik Klaas-Jan Huntelaar eraf sturen? Niet elk vasthouden is een gele kaart en ik wil dat toch nog even uitleggen’, zei Makkelie bij Peptalk op Ziggo Sport.





‘Het is een gele kaart als je een veelbelovende aanval onderbreekt, maar hij onderbreekt zijn eigen aanval, niet die van Feyenoord. Hij houdt ook niet vast waardoor hij in balbezit komt en scoort. Dat zijn de criteria waarvoor je geel geeft’, aldus Makkelie, die dat niet het geval vond bij het duel tussen Huntelaar en Diks. ‘Het was gewoon een normale manier van vasthouden, zoals ook niet elke handsbal een gele kaart is.’

