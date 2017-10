Mahi: Ik accepteer de maatregelen die zijn getroffen

FC Groningen heeft een toelichting gegeven op de uitkomst van het gesprek tussen de club en aanvaller Mimoun Mahi, die afgelopen weekend na het duel met Willem II (0-1 verlies) van vrijdag om disciplinaire redenen uit de selectie werd gezet. Mahi zal een individueel programma doorlopen en hij moet een week meelopen met maatschappelijke projecten van de Stichting FC Groningen in de Maatschappij.

FC Groningen bracht maandagmiddag een persbericht daarover uit, maar vulde deze maandagavond aan vanwege de onduidelijkheid die is ontstaan over de uitkomst van het gesprek. ‘FC Groningen heeft Mimoun Mahi zaterdag al disciplinair gestraft door hem buiten trainingen en wedstrijden van de eerste selectie te houden, zoals onder meer op deze website te lezen viel. Maandag hebben club en speler een gesprek gehad en dat was een constructief gesprek’, meldt FC Groningen op zijn website.





Groningen vervolgt: ‘Uitkomst hiervan was onder meer dat Mahi gaat meedraaien bij maatschappelijke projecten van Stichting FC Groningen in de Maatschappij om zijn goede wil te tonen. Sommige mensen lezen deze uitkomst nu alsof FC Groningen het draaien van maatschappelijke projecten een aanvulling op de straf van Mahi zou vinden. Dit is uiteraard niet het geval, maar FC Groningen begrijpt dat dit verkeerd gelezen kan worden.’





De straf voor Mahi bestaat zodoende uit het niet trainen met de selectie en het niet spelen van duels voor FC Groningen. ‘Het draaien van maatschappelijke projecten dient uiteraard een goed doel, waaraan spelers, trainers, medewerkers en vrijwilligers van de club regelmatig met veel plezier een bijdrage aan leveren’, aldus FC Groningen in zijn verklaring.





Afgelopen zaterdag werd al bekend dat de international van Marokko voorlopig geen deel uitmaakt van de selectie van FC Groningen en dat hij ook niet zal spelen in het bekerduel met Roda JC Kerkrade (woensdag) en het competitieduel met Sparta Rotterdam (zondag). Tijdens het gesprek van maandagochtend tussen de clubleiding van Groningen en Mahi en zijn begeleiding, heeft Mahi zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag in het duel met Willem II.





‘Ik heb iets niet goed gedaan en daarvoor heb ik mijn welgemeende excuses aangeboden. Ik accepteer de maatregelen die zijn getroffen en ik zal me maximaal inspannen om dit alles recht te zetten. Ik hoop dat ik volgende week de mogelijkheid krijg om weer terug te keren bij het team. In deze fase heb ik namelijk maar één doel en dat is FC Groningen helpen met mijn spel op het veld. Ik zal er deze week hard aan werken om dat doel weer te kunnen bereiken’, aldus de aanvaller. Wat er precies is voorgevallen waardoor Groningen Mahi flink gestraft heeft, is niet bekend.

