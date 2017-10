Keizer ziet David Neres enorm groeien: 'Hij kan beter communiceren'

Ajax-trainer Marcel Keizer is enorm te spreken over de prestaties van David Neres. De twintigjarige Braziliaanse flankspeler kwam in januari voor 12 miljoen euro over van Sao Paulo en had het lang lastig om door te breken. Inmiddels is Neres bezig aan sterke opmars.

Keizer is blij met de ‘enorme ontwikkeling’ van Neres. ‘Hij heeft ook veel meer spelvreugde, ook bij het trainen met de jongens. Hij kan beter communiceren en hij voelt zich natuurlijk ook gesterkt door de doelpunten en assists’, zei Keizer, die Neres zondag drie assists zag geven in de Klassieker tegen Feyenoord (1-4 winst), tegen Ajax TV.





De trainer ziet dat Neres, nu hij veel vertrouwen heeft, steeds beter presteert. ‘Zo werkt het natuurlijk ook. Je zal wat moeten laten zien als je hier aankomt om meer ballen te krijgen. Nu gaan natuurlijk meer ballen zijn kant op omdat de spelers weten dat er wat gaat gebeuren. Je moet jezelf blijven en dat moet je blijven doen.





Daarnaast verloopt de communicatie tussen Neres en ploeggenoten beter. ‘Dat is natuurlijk een belangrijk punt. Als je hier de hele dag rondloopt en je kan nauwelijks met elkaar communiceren, dan is dat hartstikke lastig. We doen er nog steeds alles aan om dat goed te laten verlopen en dat betaalt zich nu uit’, aldus Keizer over Neres, die ook al vier keer scoorde in zeven Eredivisie-duels dit seizoen.

