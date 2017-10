Voormalig Feyenoord-held: 'Ajax is ook helemaal niets'

Volgens voormalig Feyenoord-speler Joop van Daele, van 1967 tot 1977 actief voor Feyenoord, komen de mindere prestaties vanwege het feit dat Dirk Kuyt niet meer bij de club speelt. Kuyt stopte afgelopen zomer na het behalen van de landstitel als speler en Van Daele vindt dat een groot gemis.

‘Het ontbreken van Kuyt. Dat is het. Hij heeft jarenlang topvoetbal gespeeld en geleerd om tussen de linies te spelen. Om ballen een beperkt aantal keer te raken. Zijn inbreng was groot, binnen het veld en daarbuiten. Er is nu niemand die diezelfde kwaliteiten heeft’, zei Van Daele, die in 1970 met Feyenoord de Wereldbeker won nadat hij in het tweede duel met het Argentijnse Estudiantes de beslissende goal maakte nadat het eerste duel in 2-2 eindigde en ook drie keer kampioen werd met de club, tegen RTV Rijnmond.





Na negen speelrondes staat Feyenoord vijfde in de Eredivisie met al acht punten minder dan koploper PSV. Van Daele denkt niet dat Feyenoord al kansloos is voor de landstitel van dit seizoen. ‘Normaal gesprekken zeg je, met acht punten achterstand, een nieuwe titel red je niet meer. Maar in Nederland is alles mogelijk, we hebben zo'n zwakke competitie. Vaak is het hier de kampioen van de armoede. Ajax is ook helemaal niets, dat heb je gisteren kunnen zien. Titelprolongatie of niet, zullen we het daar pas vanaf januari over gaan hebben?’, aldus Van Daele. Zondag verloor Feyenoord van Ajax met 1-4, maar het was een duel vol met fouten.

