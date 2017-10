Vejinovic doet mooie gift na uitspraak rechter

Maandag vond de rechtszaak tussen zeven Feyenoord-fans en AZ-middenvelder Marko Vejinovic, die gehuurd wordt van Feyenoord, plaats. Hieruit is voortgekomen dat vier van de zeven fans schuldig zijn bevonden voor het beledigen van Vejinovic. Het viertal moet ieder een boete van 200 euro betalen en 50 euro aan immateriële schadevergoeding, zo meldt Algemeen Dagblad.

De rechter liet weten niet voldoende bewijs te hebben voor het bedreigen van Vejinovic. De drie andere verdachten werden vrijgesproken. Het was niet te bewijzen welk aandeel zij hadden. De rechter liet verder weten het ‘een heel foute grap’ te vinden. De zeven Feyenoord-supporters, allemaal studenten in de twintig met een bijbaan en zonder strafblad, besloten Vejinovic begin 2016 op te zoeken bij zijn huis vanwege mindere resultaten van Feyenoord.





De ploeg verloor vier wedstrijden op rij en dat was tegen het zere been van het zevental. Ze zouden ‘Marko Vejinovic: kom naar buiten, we maken je dood, kankerlijer’ en ‘ga godverdomme eens werken voor je geld’ geschreeuwd hebben. Volgens het zevental was het een uit de hand gelopen grap. Ze lieten tegen de politierechter ook weten dat ze Vejinovic niet met de dood bedreigd hebben.





De middenvelder en zijn vrouw verhuisden overigens naar een andere stad. ‘Ze voelden zich niet meer veilig in Rotterdam. Dat is de verdachten aan te rekenen’, aldus de advocaat van Vejinovic. De aanklager wilde voor vijf van de zeven verdachten een boete van 250 euro voor belediging. Voor de twee andere eiste de aanklager een boete van 350 euro. Die twee zouden Vejinovic en zijn vrouw hebben bedreigd, maar de rechter legde dit naast zich neer.





Vejinovic zal het geld schenken aan KWF Kankerbestrijding. De advocaat van Vejinovic diende ook een schadeclaim in, maar volgens Vejinovic was de rechtszaak hem niet om het geld te doen. ‘Ik wilde een signaal afgeven. Ik werd voor geldwolf uitgemaakt. Volkomen ten onrechte. Ik heb het geld niet nodig.’

