Waar Hirving Lozano het goudhaantje van PSV is geworden, scoort de Mexicaan in ieder duel wat hij speelt in de competitie.

De Mexicaan wordt door de gehele Europese wereld in de gaten gehouden, waar de PSV fans vrezen voor een vroegtijdig vertrek van Chucky. Maar in gesprek met FOX laat Lozano weten absoluut niet bezig te zijn met een vertrek uit Eindhoven.

'Ik hoop hier nog jaren te spelen. Het is een mooie club met fantastische mensen.' Inmiddels is Chucky uitgegroeid tot publiekslieveling in Eindhoven, waar hij tegen Heracles voor de zesde keer dit seizoen trefzeker was, 'Gelukkig mocht ik weer spelen en scoorde ik. Dat is het belangrijkste. Het was een mooie pass van Hendrix. Ik stond vrij dicht bij het doel en goddank ging hij erin.'

Lozano: Niet bezig met vertrek, wil hier nog jaren blijven

