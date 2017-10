Waar het Duitse Borussia Dortmund dit seizoen overweldigend begon, lijkt er nu zand in de motor van Dortmund te zijn gestrooid.

Vervolg: Bosz vindt kritiek aan zijn adres ongepast

Afgelopen weekend werd er met 2-2 gelijkgespeeld tegen Eintracht Frankfurt, waardoor de koppositie is verloren aan Bayern Munchen. Sportief directeur Michael Zorc laat nu tegen Bild weten dat de discussie over Bosz schizofreen is.

Bosz zelf vindt het allemaal maar een opgeblazen situatie, 'Ik vind die kritiek niet overdreven.' in aanloop naar het bekerduel met 1. FC Magdeburg komende dinsdag liet Bosz weten: 'Ik probeer bij een analyse altijd emotie uit te sluiten. Er zijn veel zaken die we beter moeten doen. De kritiek gaat niet te ver, maar we hebben een speelwijze en weten dat die functioneert.'

Maar Bosz weet tegelijktijd ook dat een overwinning dinsdag het nodige vertrouwen terug zal geven aan de club, 'Een overwinning is zeer belangrijk. Niet alleen omdat het in de bekerstrijd alles of niets is, maar ook voor het gevoel. Ik verwacht een zeer intensieve wedstrijd. Magdeburg is een ploeg die altijd met veel energie speelt.'

Ook lijkt de ziekenboeg leeg te lopen en zijn er weer geschorste spelers terug van weggeweest, 'Als alles goed loopt, dan kan het zijn dat ook Marcel Schmelzer en misschien ook Raphaël Guerreiro meegaan naar Magdeburg.'

Bosz vindt kritiek aan zijn adres ongepast

Een korte samenvatting: Waar het Duitse Borussia Dortmund dit seizoen overweldigend begon, lijkt er nu zand in de motor van Dortmund te zijn gestrooid..