Koeman per direct op straat gezet door Engels Everton

De balabberde seizoensstart van de club uit Liverpool heeft Nederlander Ronald Koeman de kop gekost, na het vijfde verlies was het tijd voor vertrek.

Na negen speelronden in de Premier League staat Everton op een teleurstellende 18e plek in de tussenstand, waar de 5-2 nederlaag tegen Arsenal van jl zondag de druppel was voor het bestuur. Ronald Koeman is maandagmiddag de laan uitgestuurd door de club.

Buitenom de negatieve sferen rondom de Premier League, is er ook in de Europa League weinig hoop, de club staat roemloos onderaan met 0 punten uit drie duels.

