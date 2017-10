In het topduel tussen Olympique Marseille en PSG wist de Braziliaanse ster van PSG het einde niet te halen, met twee gele kaarten mocht Neymar vroegtijdig douchen.

Vervolg: PSG ster Neymar werd zondag met stokbroden bekogeld

Neymar steekt na de twee gele kaarten de hand in eigen boezem, maar walgt ook gruwelijk van het gedrag van de Olympique Marseille supporters. Bij een te nemen corner kreeg Neymar van alle en nog wat naar zijn hoofd gesmeten, 'Ik had kunnen lunchen. Stokbroden, sinaasappelsap, cola... het was bizar. Dit heeft niets met voetbal te maken.'

Na de rode kaart van Neymar wist PSG nog wel een remise uit het vuur te slepen, waardoor het Monaco met twee punten zag uitlopen.

PSG ster Neymar werd zondag met stokbroden bekogeld

Een korte samenvatting: In het topduel tussen Olympique Marseille en PSG wist de Braziliaanse ster van PSG het einde niet te halen, met twee gele kaarten mocht Neymar vroegtijdig douchen..