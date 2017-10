Bij de kraker RSC Anderlecht - KRC Genk (0-1 voor Genk) van zondag ging scheidsrechter Bart Vententen flink de fout in. Hij verzuimde namelijk om Anderlecht-aanvaller Lukasz Teodorczyk rood te geven na 39 minuten vanwege het natrappen op Genk-speler Joseph Aidoo. Voormalig arbiter Serge Gumienny vindt het een schande dat Teodorczyk geen rood keeg.

Anderlecht met schrik vrij: Dat zag heel België

'Dat was een dikke, rode kaart voor Teodorczyk. Hij trapte zuiver na, er kon geen discussie over zijn. Vertenten had dus gewoon rood moeten trekken, dat zag heel België. De scheidsrechter gaat hier dus in de fout, hij is hoofdverantwoordelijke', zei Gumienny tegen Het Belang van Limburg, waarin hij wekelijks zijn blik werpt op scheidsrechterlijke beslissingen.

Standard-aanvaller Orlando Sa werd onlangs geschorst voor twee speeldagen vanwege natrappen en dat gebeurde nadat de reviewcommissie besloot in te grijpen. Gumienny hoopt dat de commissie nu ook ingrijpt. 'De reviewcommissie moet hier gewoon ingrijpen en de speler toch nog schorsen, dat is de enige juiste beslissing', aldus Gumienny.

