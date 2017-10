Yannick Ferrera is niet langer de trainer van KV Mechelen. De club uit de Jupiler Pro League heeft maandagochtend besloten om afscheid te nemen van de 37-jarige trainer, die zaterdag nog met Mechelen kansloos verloor van Eupen met 4-1. Ook de samenwerking met assistent-trainer Yann Danielou is stopgezet.

Vervolg: Trainer Ferrera aan de kant gezet bij KV Mechelen

'We betreuren dat we dit moeten doen, maar na de wedstrijd in Eupen vonden we dat het “op” was tussen trainer en spelers', zei KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans op de website van de club. Mechelen presteert vooralsnog slecht met acht punten uit elf competitieduels. Dit heeft geresulteerd in een huidige vijftiende plek. Alleen KV Oostende houdt de club achter zich.

'We zijn zwaar ontgoocheld in de resultaten. De wedstrijd in Eupen heeft bewezen dat de coach nog onvoldoende impact heeft op de groep om resultaten neer te zetten', vervolgde Timmermans. 'We hebben vorig seizoen met Yannick Ferrera een ongelofelijke strijd geleverd voor play-off 1, waarvoor we hem ook dankbaar zijn. We betreuren dan ook dat we de samenwerking met Yannick moeten stopzetten.'

'Zoiets zijn we als club niet gewend te doen. Ook de spelers dragen verantwoordelijkheid. Maar er moest ingegrepen worden. We hopen dat de spelers nu hun rug rechten en resultaten neerzetten', zei Timmermans verder. De assistent-trainers Tom Caluwé, Sven Swinnen en doelmannentrainer Jugoslav Lazic zullen voorlopig eindverantwoordelijk zijn in Mechelen. 'Het is niet de bedoeling om heel snel een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. We zullen zien welke kandidaturen ons bereiken en zullen ons niet onder druk laten zetten. Ondertussen nemen Caluwé, Swinnen en Lazic de leiding.'

Ferrera, eerder coach van onder meer Standard en Sint Truiden, liet zaterdag na het duel met Eupen weten dat hij nog vertrouwen heeft in een ommekeer. ‘Momenteel gaan we door een moeilijke periode, maar alleen door samen te blijven, zullen we eruit geraken. Het is nu niet het moment om een tafel kapot te slaan of om op bepaalde spelers hard te roepen in de kleedkamer’, zei de trainer toen op de website van de club.

Trainer Ferrera aan de kant gezet bij KV Mechelen

Een korte samenvatting: Yannick Ferrera is niet langer de trainer van KV Mechelen. De club uit de Jupiler Pro League heeft maandagochtend besloten om afscheid te nemen van de 37-jarige trainer, die zaterdag nog met Mechelen kansloos verloor van Eupen met 4-1. Ook de samenwerking met assistent-trainer Yann Danielou is stopgezet..