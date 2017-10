Andre Onana, de doelman van Ajax, was blij na de zege in de Klassieker tegen Feyenoord (1-4) en heeft die overwinning opgedragen aan Diallo Siewe, zijn overleden oom. De 54-jarige oom van Onana overleed vorige week aan een hartstilstand. Onana had veel verdriet nadat hij het nieuws in aanloop naar de Klassieker hoorde.

Vervolg: Ajax-doelman Onana: 'Denk dat mijn oom trots zou zijn'

'Ik denk dat mijn oom trots op me zou zijn. Op het moment dat je zulk slecht nieuws over je oom krijgt, wil je het liefst onmiddellijk naar Kameroen toe, maar ik moest sterk zijn. Gelukkig kon ik veel bellen en FaceTimen met mijn familie. Daarnaast vond ik steun in de kerk', vertelde Onana in gesprek met het dagblad De Telegraaf.

Onana trainde vroeger in zijn vaderland Kameroen onder zijn oom bij de Samuel Eto'o Academy in Douala. 'Omdat mijn familie tweehonderd kilometer verderop in Yaoundé woonde, heeft hij mij in zijn huis opgevangen en opgevoed. Zijn dood was een shock. Ik zal hem missen', aldus Onana, die na de 1-3 van Siem de Jong springend zijn doel uitkwam om de naderende overwinning te vieren met zijn ploeggenoten. Hij keek wel eerst naar de hemel. 'Op dat moment wist ik dat het niet meer fout kon gaan', zei Onana.

Ajax-doelman Onana: 'Denk dat mijn oom trots zou zijn'

Een korte samenvatting: Andre Onana, de doelman van Ajax, was blij na de zege in de Klassieker tegen Feyenoord (1-4) en heeft die overwinning opgedragen aan Diallo Siewe, zijn overleden oom. De 54-jarige oom van Onana overleed vorige week aan een hartstilstand. Onana had veel verdriet nadat hij het nieuws in aanloop naar de Klassieker hoorde..