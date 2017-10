Feyenoorder in zak en as: 'Door mij verloren'

Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen zat helemaal stuk na de Klassieker tegen Ajax. De Amsterdammers wonnen in de Kuip met 1-4 en Jørgensen baalde over zijn gemiste kansen. Volgens de Deense aanvaller heeft Feyenoord door hem verloren van Ajax.

'Ik zit vol frustraties. Feyenoord had deze Klassieker gewoon moeten winnen. Dat dit niet gebeurt is mijn schuld. Ik zat goed in de wedstrijd, voelde me eindelijk weer topfit en ik kreeg prachtige kansen. Die heb ik niet benut en door mij heeft het elftal verloren. Daarom ben ik zo teleurgesteld in mijzelf', zei Jørgensen tegen De Telegraaf.

Jørgensen miste in de 56ste minuut een strafschop, maar daar baalde de spits nog niet het meeste van. 'Iedere speler mist in zijn hele carrière een of twee penalty’s. Zelfs de grootste voetballers ter wereld falen af en toe vanaf elf meter. Maar de kans die ik meteen daarna kreeg in een korte, sterke periode van Feyenoord moet ik maken. Dan winnen we gewoon', aldus de Deen. Door de nederlaag staat Feyenoord vijfde in de Eredivisie en heeft het al acht punten achterstand op koploper PSV.

