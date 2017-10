Vanhaezebrouck: Het is natuurlijk een spijtig resultaat

Hein Vanhaezebrouck, de trainer van RSC Anderlecht, ging zondag met zijn ploeg onderuit tegen KRC Genk. In het eigen Constant Vanden Stock-stadion verloor Anderlecht met 0-1. Vanhaezebrouck baalde na afloop van de nederlaag, want de coach vond dat beide ploegen aan elkaar gewaagd waren.

‘Het was een moeilijke partij met twee ploegen die elkaar vrij goed in evenwicht hielden. Er was veel tactisch schuifwerk aan beide kanten en er waren heel weinig kansen. Er was ook niet echt een ploeg die overwicht had, zeker niet in de eerste helft’, vertelde Vanhaezebrouck in gesprek met Sporza. In de rust besloot Vanhaezebrouck een en ander om te zetten.





‘We hebben wat proberen bij te sturen tijdens de rust en we kwamen heel goed uit de kleedkamer. Jammer genoeg scoorden we dan niet na die schitterende actie, anders waren we vertrokken voor de drie punten. Wie hier op voorsprong kwam, had veel kans om te winnen’, vervolgde Vanhaezebrouck. De omzetting hielp in eerste instantie niet, want vijf minuten na rust scoorde Joseph Aidoo de 0-1 voor Genk.





‘Zij scoorden heel snel daarna, ik heb niet goed gezien wat daar gebeurd is. Dan moesten we achtervolgen en hebben we iets te weinig kwaliteit gebracht. We kregen nog een grote kans vanaf twee meter. Die had er in gemoeten en dan heb je nog zeven minuten om voor de overwinning te gaan. Maar het mocht niet zijn’, zei Vanhaezebrouck verder. De coach heeft nog genoeg werk te doen bij zijn club.





‘Ik heb nog altijd goede dingen gezien, maar het is natuurlijk een spijtig resultaat. We hoopten toch om die goede reeks voort te zetten. We moeten dit nu heel snel verteren en de focus leggen op de volgende wedstrijd’, aldus Vanhaezebrouck, die met Anderlecht nu vijfde staat in de Jupiler Pro League. Woensdag staat alweer de volgende wedstrijd op het programma. Anderlecht speelt dan thuis tegen Zulte Waregem.

