Memphis vertolkt hoofdrol met hattrick bij Lyon

Olympique Lyon had zondagavond geen kind aan het nietige Troyes, met 0-5 werd er zegegevierd. Oud PSV-er Memphis Depay vertolkte de hoofdrol.

De oud PSV-er verzorgde tegen Troyes voor een ware hattrick, waarmee hij de eerste Nederlander is in de Ligue1 die dat flikt. Alleen Kees Kist (1982) ging hem hierin voor.

Afgelopen donderdag werd er in de Europa League al goede zaken gedaan door Everton met 1-2 te verslaan, waar ook Memphis een belangrijke rol had. Waar Memphis zijn derde vanaf de stip maakte, had hij die eigenlijk niet eens mogen nemen.

De coach van Olympique Lyon laat weten: 'Dat is het enige vervelende aan de wedstrijd, die bijna perfect was. Het was niet heel erg, maar moet niet opnieuw gebeuren. Memphis was de nummer één op het lijstje en stond dus in zijn recht om de bal te pakken.'

Genesio was bijzonder tevreden over Memphis, 'Ik heb altijd gezegd dat hij in staat tot dit soort uitspattingen is, maar hij speelde vanavond ook erg gestructureerd voor het team. Hij speelde een uitstekende wedstrijd en is daarvoor beloond. Deze wedstrijd zal zeker tellen voor hem. Het is belangrijk voor een aanvaller om te scoren en een hattrick maken, dat gebeurt je niet elke dag in een carrière.'

Memphis zelf glunderde van oor tot oor na zijn hattrick, waar er best nog eentje bij had gekund. 'Men verwacht veel van mij. Ik moet mijn plaats in het team verdienen. Ik had nog een keer meer kunnen scoren, maar drie goals is ook al heel goed. Het is mijn eerste hattrick voor Lyon, ik ben erg gelukkig vanavond.'

De kritiek die de oud PSV-er heeft gehad weet hij nu mooi terug te betalen met de hattrick, wat hem op 5 doelpunten brengt dit seizoen. 'Daar besteed ik totaal geen aandacht aan. Ik lees niet wat ze over me zeggen in Frankrijk.'

