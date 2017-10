Ajax-aanvoerder Joël Veltman vond de 1-4 overwinning van Ajax in de Klassieker tegen Feyenoord meer dan verdiend. De verdediger had vooral lovende woorden over voor zijn Braziliaanse ploeggenoot David Neres, die met drie assists belangrijk was voor Ajax.

Vervolg: Veltman vol lof over David Neres

‘Dat is heerlijk voor hem. Hij is erg belangrijk met die assists. Hij houdt goed het overzicht, dat is heerlijk voor het team’, zei Veltman over zijn Braziliaanse ploeggenoot tegen FOX Sports. Over het spel van Ajax zei Veltman: ‘Ik vond dat wij de betere ploeg waren. Feyenoord kreeg na de 1-1 even hoop, maar toen wij 1-2 maakten, zag je hun koppies gaan hangen. Na de 1-3 was het klaar.’







Veltman zag ook dat de Klassieker qua spel niet van een hoog niveau was. Wel werd er volop gestreden waardoor het een interessante topper was. ‘Mede door het weer werd het meer vechten dan voetballen, dat zag je ook aan de gele kaarten. Het was zeker niet hoogstaand’, aldus Veltman. Door de zege staat Ajax nu tweede met vijf punten minder dan koploper PSV. Feyenoord staat vijfde.

