Dolberg: 'De beste moet spelen en dat is Klaas-Jan geweest'

Ajax-spits Kasper Dolberg worstelt dit seizoen nog wat met zijn vorm, maar zondag liet hij toch zijn klasse zien. In uitgerekend de Klassieker tegen Feyenoord scoorde hij twee keer. Mede daardoor won Ajax met 1-4 in de Kuip. De jonge Deen was na afloop blij, maar vond dat er een vreemde sfeer hing in Rotterdam.

Na zijn goals, de 1-2 en 1-4, was het angstvallig stil op de tribunes van de Kuip. Het is vreemd hier. Normaal hoor je veel geluid, maar hier was het stil. Ik dacht even dat ze niet telden’, vertelde Dolberg tegen FOX Sports. Dolberg had aan het begin van het seizoen nog een basisplek, maar verloor die aan Klaas-Jan Huntelaar.





Dolberg hoopt dat zijn eerste twee goals van het seizoen hem het vertrouwen geven om snel terug te keren in de basis. ‘Hopelijk kan ik hierop verder bouwen’, zei Dolberg, die wel snapt dat trainer Marcel Keizer nu voor Huntelaar kiest. ‘Want de beste moet spelen en dat is Klaas-Jan geweest de laatste tijd. Iedereen kon zien dat ik niet op het niveau zat waarop ik hoor te zitten, dus ik snapte het wel. Natuurlijk wil ik altijd spelen en ik voel altijd dat ik het team kan helpen met het maken van goals, maar ik accepteerde het wel.’

