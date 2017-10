Stuivenberg: 'Hier in Anderlecht winnen is natuurlijk extra mooi'

De Nederlandse trainer Albert Stuivenberg stond deze week zwaar onder druk bij zijn club KRC Genk en moest zondag winnen van RSC Anderlecht. Dit lukte uiteindelijk ook en Genk won met 0-1 in Brussel. Stuivenberg wilde na afloop niet teveel ingaan over de druk op zijn positie.

‘We zijn blij dat we eindelijk gewonnen hebben en hier in Anderlecht is natuurlijk extra mooi. Deze zege geeft een extra impuls. Maar de druk is er elke wedstrijd. Die druk leggen we onszelf ook op’, vertelde Stuivenberg tegen Sporza. Volgens Belgische media zou Stuivenberg alleen kunnen aanblijven bij een zege, zo kreeg hij te horen van de clubleiding. Stuivenberg is blij dat Genk kon winnen in Anderlecht.





‘In de tweede helft stonden we heel fel onder druk. Ik vond ons in de eerste helft beter dan Anderlecht, maar we maakten te weinig gebruik van de mogelijkheden die er lagen. Verdedigend zijn we niet in de problemen gekomen’, vervolgde Stuivenberg. ‘Na de rust kwamen we goed weg en kwamen we zelf op 0-1. Daarna zijn we wel vergeten om de bal in het team te houden. Daardoor kon Anderlecht de druk op ons houden, zonder dat het nog heel grote kansen creëerde.’





De trainer, eerder onder meer actief bij Nederland Onder-15 en Jong Oranje, staat nu op de negende plek in de Jupiler Pro League met Genk. Anderlecht is de nummer vijf. Genk heeft vier punten minder dan Anderlecht.

