Feyenoord-fans krijgen pluim van Huntelaar: Het is fantastisch publiek

Klaas-Jan Huntelaar, de spits van Ajax, was na afloop van de Klassieker zeer blij. Ajax won het duel met aartsrivaal Feyenoord in de Kuip met 1-4. Huntelaar nam de 0-1 voor zijn rekening. Het betekende zijn negende goal in een Klassieker en daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Nederlandse iconen als Johan Cruijff en Marco van Basten.

‘Dat is super en hartstikke mooi. Eigenlijk weet ik niet wat ik er op moet zeggen. Het is gewoon altijd een heerlijke wedstrijd. Stap voor stap probeer je hem elke keer te winnen’, zei de geroutineerde spits op de website van Ajax. Huntelaar had ook lovende woorden over voor zijn concurrent Kasper Dolberg.





Dolberg verving Huntelaar in de 65ste minuut en de Deen scoorde twee keer. ‘Super voor hem en voor het team. Hij kwam erin en was ijskoud. Iedereen heeft weer zijn goaltjes meegepikt’, aldus Huntelaar, die ook nog lovende woorden overhad voor de Feyenoord-supporters. ‘Het is fantastisch publiek, wel helemaal gek. Als je dat stil kan spelen, geeft het een extra kick', aldus Huntelaar, die nu met Ajax tweede staat in de Eredivisie met vijf punten minder dan PSV.

