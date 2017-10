Karim El Ahmadi, aanvoerder van Feyenoord, ging zondag met zijn ploeg fors onderuit tegen Ajax. In de Klassieker was de rivaal uit Amsterdam met liefst 1-4 te sterk. El Ahmadi kon leven met de nederlaag, maar over het vertoonde spel van Feyenoord was de middenvelder wel teleurgesteld.

Vervolg: El Ahmadi: Over het algemeen een slechte wedstrijd

‘Ik denk dat het over het algemeen een slechte wedstrijd was. De eerste helft werd er van beide kanten nauwelijks gevoetbald. Ik denk dat je er maar 20, 25 minuten een wedstrijd van hebt gemaakt. Voor de rest zag het er niet uit’, zei El Ahmadi tegen RTV Rijnmond.





El Ahmadi kon moeilijk aangeven waarom het bij Feyenoord niet lukte. ‘Het was van beide kanten geen goed voetbal. Hoewel je wel ziet dat Ajax een beter plan had dan wij, ze zetten ons vroeg vast. Ze werden niet echt gevaarlijk in de eerste helft, maar de tweede helft maken ze het goed af. Ik denk wel dat de uitslag geflatteerd is, maar dit mag niet gebeuren’, aldus El Ahmadi, die met Feyenoord nu vijfde staat in de Eredivisie met acht punten achterstand op koploper PSV.

El Ahmadi: Over het algemeen een slechte wedstrijd

Een korte samenvatting: Karim El Ahmadi, aanvoerder van Feyenoord, ging zondag met zijn ploeg fors onderuit tegen Ajax. In de Klassieker was de rivaal uit Amsterdam met liefst 1-4 te sterk. El Ahmadi kon leven met de nederlaag, maar over het vertoonde spel van Feyenoord was de middenvelder wel teleurgesteld..