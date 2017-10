De kraker in de Jupiler Pro League tussen Club Brugge en Antwerp (1-0 voor Club) is aardig uit de hand gelopen. De politie van Brugge heeft zondag flink ingegrepen na het duel en meer dan 120 mensen opgepakt na een massale vechtpartij. Er waren ook supporters van ADO Den Haag en Willem II betrokken bij de ordinaire matpartij. Er vielen ook drie zwaargewonden te betreuren.

Vervolg: Nederlandse fans betrokken bij grote knokpartij na Club Brugge - Antwerp

Dirk van Nuffel, korpschef van de politie in Brugge, gaf tekst en uitleg tegen Sporza: ‘Een uur na afloop van de wedstrijd is er een incident gebeurd in een café, een kleine vechtpartij. Dat heeft de harde kern van Club Brugge gehoord en die hebben een raid uitgevoerd op het café.’





De politie stond echter paraat en het liep uiteindelijk uit de hand. ‘Daar zijn ze op politie gestoten. Het was een zware vechtpartij met drie zwaargewonden, onder wie één politieman, en er zijn meer dan 120 personen aangehouden’, vervolgde Van Nuffel. Men had al rekening gehouden met rellen en de Brugse politie was al met meer dan 400 agenten aanwezig.





Bezoek van Nederlandse fans had men ook al verwacht. Na het duel probeerden ADO Den Haag-fans, die bevriend zijn met die van Club Brugge, door te stoten naar het uitvak van de Antwerp-supporters, waarbij ook Willem II-supporters waren. Een fatale confrontatie tussen de twee rivaliserende clans werd toen voorkomen, maar twee stewards en een agent raakten wel lichtgewond.





Later ging het dus wel fout, getuige de meer dan 120 aanhoudingen. Van Nuffel kon bevestigen dat er Nederlanders bij betrokken waren. ‘Er waren supporters van ADO Den Haag en Willem II. Die waren in het verleden al een paar keer aanstokers van incidenten in Brugge’, vervolgde Van Nuffel zijn verhaal. ‘Het is toch al een aantal jaar geleden dat er hier een vechtpartij van die omvang heeft plaatsgevonden. Gelukkig hadden we een grote politiemacht gemobiliseerd, vandaar ook het grote aantal aanhoudingen.’





Volgens de burgemeester van Brugge, Renaat Landuyt, kwam de vechtpartij door provocaties van Nederlandse supporters. Er werden ook vernielingen aangericht. ‘Een auto zou in brand gestoken zijn. Ook private woningen werden beschadigd’, aldus Landuyt.

