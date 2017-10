Keizer over Dolberg en Huntelaar: Ze maken het mij moeilijk zo

Ajax-trainer Marcel Keizer was zeer blij na de Klassieker tegen Feyenoord. In de Kuip wist Ajax met liefst 1-4 te winnen van de aartsrivaal. Volgens de trainer doet dit heel de club erg veel goeds.

‘Dit betekent voor ons heel veel. We komen van ver, met alles wat er gebeurd is. De afgelopen weken hebben we al 2 stapjes gezet, maar dit is wel een grotere stap. Het sterkt ons enorm’, zei Keizer na afloop op de website van Ajax. De coach vond de zege verdiend. ‘Dit is wel een terechte zege. Gezien de kansen is het, denk ik, redelijk normaal dat we 4 goals hebben gemaakt.’





Bij de rust stond het nog 0-0 in Rotterdam, maar volgens Keizer hadden de spelers toen al het gevoel dat ze konden winnen. ’In de rust hadden de spelers echt een goed gevoel. De manier waarop wij op het veld stonden, het hoge druk zetten, dat gaf vertrouwen’, vervolgde Keizer zijn verhaal.





Invaller Kasper Dolberg scoorde twee keer en dat waren voor hem zijn eerste goals in de Eredivisie dit seizoen. Keizer was blij voor de jonge Deen, die dit seizoen worstelt met zijn vorm en zijn basisplek kwijtraakte aan Klaas-Jan Huntelaar. ‘Uiteraard wil hij spelen. Maar Kasper is een reële jongen. Hij heeft een tijd lang onder zijn niveau gespeeld. Als je dan Klaas Jan (Huntelaar, red.) in je selectie hebt, weet je dat dit kan gebeuren. Maar ze hebben nu allebei gescoord en maken het mij wel erg moeilijk zo’, aldus Keizer.

