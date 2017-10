Club Brugge blijft het goed doen in de Jupiler Pro League. De ploeg van onder meer Ruud Vormer en Stefano Denswil won zondag met 1-0 van Antwerp en dat was al de vijfde zege op rij. Door de zege gaat Club ruim aan kop met 30 punten uit elf competitieduels. Achtervolger Sporting Charleroi heeft al een achterstand van acht punten en speelde zaterdag met 1-1 gelijk tegen Lokeren.

Vervolg: Club Brugge blijft stevig aan kop in België

Het was al dertien jaar geleden dat Club en Antwerp tegenover elkaar stonden in de competitie, daar Antwerp lang op het tweede niveau speelde. Dit zorgde ervoor dat er veel sfeer was in Brugge, maar op veld was er lang niet veel te genieten. Club Brugge was de betere ploeg in de eerste helft, maar creëerde niet veel. Vormer probeerde het een paar keer met een vrije trap, maar steeds kwam er niets uit.





Na meer dan twintig minuten had Emmanuel Dennis Club wel op 1-0 kunnen zetten, maar zijn knal, na een mooie steekpass van Denswil, kon gered worden door Antwerp-keeper Sinan Bolat. Antwerp werd op een slap schot van Alexander Corryn na niet gevaarlijk. Tien minuten voor de rust greep Corryn goed in op een ver schot van Laurens De Bock. Corryn pareerde de bal op de doellijn, maar Saulo Decarli scoorde uit de rebound: 1-0.





Vlak na de rust had Wesley Club direct op 2-0 kunnen zetten, maar de goede voorzet van Vormer werd niet door hem binnengekopt. De kopbal van Wesley ging hoog over. In de tweede helft gebeurde er verder weinig op veel overtredingen na. Club creëerde weinig, maar de bezoekers uit Antwerpen ook. In de laatste tien minuten werd het nog wel spannend. Club-doelman Ethan Horvath moest redding brengen op een laag schot van Faris Haroun en deed dat goed. Vlak erna moest de Amerikaanse keeper redding brengen op een kopbal van Obbi Oulare. Haroun was daarna ook nog vlakbij, maar Club hield stand in eigen huis. Antwerp blijft desondanks in de subtop staan en presteert daardoor ook goed dit seizoen.

Club Brugge blijft stevig aan kop in België

Een korte samenvatting: Club Brugge blijft het goed doen in de Jupiler Pro League. De ploeg van onder meer Ruud Vormer en Stefano Denswil won zondag met 1-0 van Antwerp en dat was al de vijfde zege op rij. Door de zege gaat Club ruim aan kop met 30 punten uit elf competitieduels. Achtervolger Sporting Charleroi heeft al een achterstand van acht punten en speelde zaterdag met 1-1 gelijk tegen Lokeren..