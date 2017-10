Waar Feyenoord de eerste Klassieker van het seizoen thuis verloor met 1-4 van Ajax, steekt oefenmeester Van Bronckhorst de hand in eigen boezem.

Vervolg: Van Bronckhorst ziet verlies topper als mokerslag Feyenoord

'Als je vol emotie zit kun je beter niet praten. Dat is denk ik het beste. In de kleedkamer is het een en ander gezegd. Het was een teleurstellende wedstrijd,' liet een geemotineerde Van Bronckhorst na afloop weten in gesprek met FOX Sports.

'Het is een enorme mokerslag voor ons, We begonnen vandaag te onrustig, hadden niet de durf om van achteruit de vrije man te vinden. Dan kom je niet in de wedstrijd. Het was te slordig, we leden te veel balverlies en hebben te weinig kansen gecreëerd. In de tweede helft hadden we in de periode na de gemiste penalty wél het geloof.'

Het verlies wordt dan ook door Van Bronckhorst zelf gezien als falen, 'Ik kan alleen over mezelf praten. Wat ik mezelf verwijt? Misschien heb ik het team niet goed voorbereid. Het belangrijkste is nu om naar mijn eigen functioneren te kijken.'

Van Bronckhorst ziet verlies topper als mokerslag Feyenoord

Een korte samenvatting: Waar Feyenoord de eerste Klassieker van het seizoen thuis verloor met 1-4 van Ajax, steekt oefenmeester Van Bronckhorst de hand in eigen boezem..