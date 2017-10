Van Ginkel eerlijk: Door lage tempo een doodse wedstrijd

PSV-aanvoerder Marco van Ginkel is te spreken over de 3-0 overwinning op Heracles Almelo. Op papier is het een gemakkelijke zege, maar PSV had het bij vlagen toch best lastig met Heracles. Van Ginkel was belangrijk voor PSV door de 2- en 3-0 te maken in respectievelijk de 78ste en 90ste minuut.

‘Het belangrijkste was om te winnen. Dat hebben we gedaan. We gingen goed van start. We hebben een hoop kansen gecreëerd en maakten op mooie wijze de 1-0, maar daarna werd het wat minder’, zei Van Ginkel tegen Omroep Brabant. Na de 1-0 van Hirving Lozano in de achttiende minuut bleef die stand dus lang op het bord staan in Eindhoven.





‘We lieten Heracles wat meer aan de bal - je kan ook niet de hele wedstrijd full pressing spelen - maar ik vind niet dat ze daaruit veel kansen hebben gecreëerd. Door het lage tempo werd het wel een doodse wedstrijd. Maar na de 2-0 was het wel klaar’, aldus Van Ginkel, die met PSV ruim aan kop gaat. De voorsprong op achtervolger Ajax, dat zondag met 1-4 bij Feyenoord won, is vijf punten.

