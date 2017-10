PSV-trainer Phillip Cocu won zondag met zijn ploeg van Heracles Almelo met 3-0. Ondanks de op het oog makkelijke zege, zag Cocu zijn ploeg met twee gezichten spelen. Cocu vond de eerste helft goed van PSV, maar de tweede helft vond de coach van PSV minder.

Vervolg: Cocu nog niet tevreden: Zijn nog niet waar we willen zijn

‘Het was een wedstrijd met goede fases en mindere fases. Toen we werden teruggedrongen speelden we niet goed. Dat kan beter’, zei Cocu in gesprek met FOX Sports. De 1-0 van Hirving Lozano in de achttiende minuut vond Cocu een mooie goal.





‘De assist van Hendrix was echt fantastisch. We besteden veel aandacht aan het optimaal benutten van elkaars kwaliteiten. Daarna hebben we nagelaten de wedstrijd in het slot te gooien’, vervolgde Cocu, die PSV in de tweede helft wat twijfelachtig vond spelen. ‘Voor mijn gevoel dachten we na rust iets te veel: we moeten winnen, want Feyenoord en Ajax spelen tegen elkaar, in plaats van op zoek te gaan naar de 2-0. We misten het lef om door te blijven dekken vanuit de verdediging en het middenveld. Na de 2-0 zie je dat we dat wel doen.’





Cocu gelooft wel dat het goedkomt met de koploper dit seizoen. ‘Als de spelers beseffen wat voor type ploeg we zijn, zijn we heel moeilijk te verslaan. Zodra we dat loslaten, krijgen we het moeilijk. Dat besef is aanwezig, we hebben ook al grote stappen gezet, maar we zijn nog niet helemaal waar we willen zijn’, aldus Cocu.

