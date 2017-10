Heracles Almelo-trainer John Stegeman is tevreden over het spel van zijn ploeg tegen PSV. Ondanks de 3-0 nederlaag in Eindhoven tegen de koploper van de Eredivisie, vond Stegeman zijn ploeg bij vlagen goed meevoetballen.

Vervolg: Stegeman zag goede momenten: 'PSV werd naar achteren gedrongen'

‘Ik vind dat we gepoogd hebben om waar het kon te voetballen. Dat hebben we bij vlagen prima gedaan, alleen win je daar geen wedstrijden mee. PSV had veel moeite met doordekken. Alleen wanneer je dat doet moet je vervolgens doorschuiven naar voren. De eerste helft vond ik dat iets minder goed verzorgd dan de tweede. Wanneer je het goed doet ontstaat er ruimte, daar hadden we meer uit kunnen halen’, zei Stegeman in gesprek met TC/Tubantia.





Stegeman zag dat Heracles na de 1-0 achterstand van Hirving Lozano in de achttiende minuut redelijk kon meevoetballen. ‘Je weet dat je hier niet veel kansen krijgt om de wedstrijd te laten kantellen. Op 1-0 hadden we een fase waarin we uitstekend mee voetbalden. PSV werd naar achteren gedrongen, alleen moet je dan uiteindelijk wel scoren’, aldus Stegeman.

