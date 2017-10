Berghuis: 'Weet niet of ik al één van de beste spelers van de Eredivisie ben'

Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis verkeert momenteel in bloedvorm bij de club en is blij dat hij Watford afgelopen zomer definitief verruilde voor Feyenoord. De ploeg moest 6,5 miljoen euro op tafel leggen voor Berghuis, maar dat geld lijkt hij waard te zijn. Hij scoorde al zes keer dit seizoen.

Vorig seizoen speelde Berghuis al op huurbasis bij Feyenoord, maar toen vond de 25-jarige flankspeler zich minder in vorm dan nu. ‘Toen ik vorig jaar bij Feyenoord kwam, had ik het echt lastig. Ik kwam uit een seizoen bij Watford waarin ik nauwelijks had gespeeld. Ik wist dat ik tijd nodig had, ook om mijn zelfvertrouwen weer terug te krijgen. Dat werd in de tweede seizoenshelft gelukkig weer beter’, zei Berghuis tegen de NOS.





Berghuis werd vorig seizoen kampioen met Feyenoord en de aanvaller is nu een dragende speler van de Rotterdamse club. ‘Ik weet niet of ik al één van de beste spelers van de Eredivisie ben, maar het is wel een doelstelling van me om dat te worden’, aldus Berghuis, die veel wil scoren dit seizoen. ‘En daar past toch wel een doelpuntentotaal van minimaal vijftien doelpunten bij. Een buitenspeler van Feyenoord moet dat aantal toch makkelijk kunnen halen. Het schiet al aardig op moet ik zeggen…’, aldus Berghuis.

