KV Mechelen-trainer vreest nog niet: 'Niemand geeft op'

KV Mechelen-trainer Yannick Ferrera ligt al vroeg in het seizoen onder vuur bij de club. Op de elfde speeldag in de Jupiler Pro League werd kansloos met 4-1 verloren bij Eupen, waardoor Mechelen nu is gezakt naar de vijftiende plek. De voorsprong op hekkensluiter KV Oostende is maar drie punten.

Ferrera baalde tijdens de wedstrijd al, maar probeerde zich in te houden. Ferrera wil de handdoek echter nog niet werpen en houdt vertrouwen. ‘Momenteel gaan we door een moeilijke periode, maar alleen door samen te blijven, zullen we eruit geraken. Het is nu niet het moment om een tafel kapot te slaan of om op bepaalde spelers hard te roepen in de kleedkamer’, zei de trainer op de website van de club.





Dinsdag krijgt Mechelen al weer de kans om de nederlaag tegen Eupen weg te spoelen. Sporting Lokeren is dan de tegenstander. ‘Iedereen beseft waar we staan, dient nu zijn verantwoordelijkheid op te nemen en hard te werken. Het is goed dat we dinsdag al een nieuwe wedstrijd hebben om dit recht te zetten. De druk is er uiteraard, maar niemand geeft op. Ik niet, de spelers niet, het bestuur niet’, aldus Ferrera.

