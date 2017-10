Er waren dit seizoen al wat mindere geluiden over Ajax-speler Hakim Ziyech omdat hij minder in vorm zou zijn dan vorig seizoen. Toch tonen de statistieken aan dat hij een opvallende speler is in de Eredivisie. Hij schoot het vaakst van alle spelers op doel en creëerde tevens de meeste kansen.

Vervolg: Ziyech spreekt: 'Niet verrast dat ik de meeste ballen afpak'

Een iets mindere statistiek is dat Ziyech het meeste balverlies leed. Dat deed hij liefst 234 keer al. Geen andere speler leed zoveel balverlies. De achtervolger wat betreft die statistiek is Alexander Büttner van Vitesse met 173 keer balverlies. Ziyech is echter ook Eredivisie-koploper wat betreft de meeste balveroveringen. Hij veroverde 77 keer de bal, tegenover 73 keer voor achter Ryan Thomas van PEC Zwolle.





Ziyech tegenover de NOS over de statistieken: ‘Ik let wel op statistieken. Maar het is niet zo dat ik er elke dag mee bezig ben. Ik ben niet verrast dat ik de meeste ballen afpak. Het is al het tweede jaar dat ik op deze positie speel en ik voel het wel aan. Ik ben vorig jaar anders gaan spelen. Daar is nu vastigheid in gekomen.’





De middenvelder valt altijd op door met veel energie te spelen. Hij doet zowel aanvallend als verdedigend zijn ding. Ziyech moest in het begin wennen en had niet gelijk de juiste balans gevonden, maar nu gaat het goed. ‘Ik heb daar vorig jaar wel mindere wedstrijden door gespeeld. Omdat ik ook bezig was met ballen veroveren en het verdedigende werk. Nu ben ik een jaar verder. Ik probeer daar een balans in te vinden en dat gaat de goede kant op. Ik ben meestal na afloop helemaal leeg’, aldus Ziyech, die zondagmiddag (14:30 uur) met Ajax Feyenoord treft in de Kuip.

