Zaterdagmiddag wist promovendus Huddersfield Town te stunten tegen het grote Manchester United.

Vervolg: Mourinho verliest van Huddersfield en is koploper City kwijt

Op eigen veld wist de promovendus in de eerste helft al op een 2-0 voorsprong te komen, daar waar United in de tweede helft enkel wist terug te komen tot een 2-1 via Marcus Rashford, maar dat was niet genoeg. Sinds 52 jaar weet de promovendus te winnen van het grote United.

Door het eerste puntverlies van United en de zege van rivaal Manchester City, lijkt Mourinho zijn concurrent Guardiola uit het zicht te geraken. Manchester City verstevigde de koppositie met 5 punten verschil ten opzichte van dat van Mourinho's.

