Ziyech: 'De haat voel je al als je daar met de bus aankomt'

Ajax-middenvelder Hakim Ziyech heeft zin de Klassieker tegen Ajax. Zondagmiddag (14:30 uur) nemen de rivalen het tegen elkaar op in de Kuip in Rotterdam en Ziyech is zeer gemotiveerd. De middenvelder heeft voor de ontmoeting met Feyenoord zeker geen extra motivatie nodig.

‘De haat voel je al als je daar met de bus aankomt. Het is extra adrenaline. En extra motivatie om ze allemaal stil te krijgen’, zei Ziyech in gesprek met de NOS. Volgens Ziyech is het niet verstandig om teveel naar de tegenstander te kijken.





‘Bij een Klassieker komen altijd andere krachten los. Van beide kanten. Het is een andere wedstrijd dan normaal, maar we willen gewoon elke wedstrijd winnen. Met die instelling gaan we de wedstrijd in. We vinden dat we kunnen winnen en we vinden dat we daar moeten winnen. Ook voor iedereen rondom Amsterdam’, aldus Ziyech.





Ajax staat momenteel tweede met evenveel punten als nummer drie Feyenoord. Ajax heeft echter een beter doelsaldo. Beide ploegen moeten eigenlijk winnen om in het spoor van PSV te blijven. PSV gaat aan kop met vijf punten meer.

