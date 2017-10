Voormalig voetballer Carl Hoefkens heeft een niet alledaagse onthulling gedaan over voormalig ploeggenoten. De 39-jarige voormalige international van België en speler van onder meer Lierse SK, Stoke City en Club Brugge zei dit in gesprek met De Zondag.

Vervolg: Hoefkens klapt uit de school: 'Ik heb met drie homo's samengespeeld'

‘Ik heb met drie homo’s samengespeeld, waaronder één echt grote naam. Zij staken dat niet weg in de kleedkamer. Eén kwam zelfs met zijn vriend naar de training. Maar ze vroegen wel om te zwijgen naar de buitenwereld toe. Vraag me niet waarom’, vertelde Hoefkens, die absoluut niet wilde zeggen om welke voormalige teamgenoten het gaat.





‘Eén bij Club, een buitenlander, en twee in Engeland. Namen kan ik niet noemen. Ik respecteer de vraag van die spelers. Je kan dat spijtig vinden. Ik hoop óók dat er eindelijk eens een grote speler opstaat en zegt: ik ben homo, so what. Dan kan dat taboe eindelijk verdwijnen. Ik zou het zeker doen mocht ik homo zijn. Vandaag is dat toch algemeen aanvaard in de samenleving? Dit is hét moment’, vervolgde Hoefkens zijn verhaal.





In 2012 viel Hoefkens op door te poseren op de cover van een homoblad. Dat was toen ook al ongebruikelijk in het profvoetbal, maar Hoefkens, getrouwd met Vanessa Hoefkens waarmee hij twee kinderen heeft, vindt dat meevallen. ‘Ik vind dat niet straf. Ik heb geen seconde getwijfeld. Dat was in een periode van oplopend geweld tegen homo’s. Mijn ouders hebben mij altijd ingepeperd dat elke mens gelijk is, wat zijn geaardheid ook is’, aldus de 22-voudige international.

Hoefkens klapt uit de school: 'Ik heb met drie homo's samengespeeld'

Een korte samenvatting: Voormalig voetballer Carl Hoefkens heeft een niet alledaagse onthulling gedaan over voormalig ploeggenoten. De 39-jarige voormalige international van België en speler van onder meer Lierse SK, Stoke City en Club Brugge zei dit in gesprek met De Zondag..