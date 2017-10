Ron Jans: 'Marcel Keizer is een natuurtalent'

Waar men bij Ajax er nog niet helemaal uit is of Marcel Keizer nu wel of niet de juiste man is, laat Ron Jans er geen twijfel over bestaan.

De technisch manager van FC Groningen werkte in 2002 samen met Keizer bij FC Emmen, waar Jans in gesprek met de Volkskrant laat weten: 'Ik vind Marcel een natuurtalent als het gaat om de combinatie tussen duidelijk en zakelijk zijn en je gevoel laten spreken.'

'Ik hoorde vorig jaar al van Peter Bosz dat Keizer een goede trainer was. Bij Jong Ajax werk je voortdurend met wisselende selecties. Je moet teleurgestelde spelers die afvallen bij het eerste elftal laten matchen met jonge talenten. En dat heeft Marcel goed gedaan.'

Ook het dilemma tussen Huntelaar en Dolberg wordt volgens Jans goed aangepakt door Keizer, 'Bij Oranje wilde Huntelaar nog wel eens olie op het vuur gooien als hij niet speelde, bij Ajax hoor ik hem daar niet over. Het geeft aan dat Keizer goed met zijn spelers communiceert. Het mooie aan Marcel is dat hij altijd voor de microfoon verschijnt, hij is open en durft iets te zeggen.'

Ook Ajax captain Veltman is wel te spreken over zijn coach, 'Zo houdt hij je ook betrokken bij zijn werkwijze", stelt de Ajax-captain. "De trainer van Wolfsburg let erop of zijn spelers hun tanden poetsen, de andere coach hamert op het inspelen op het goede been. Elke trainer legt zijn eigen accenten, we moeten ook niet blijven vergelijken met vorig seizoen.'

