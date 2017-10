KV Mechelen in de problemen: Ze vroegen uitleg

KV Mechelen verkeert momenteel in grote sportieve crisis. De ploeg verloor zaterdag kansloos bij Eupen met 4-1 en staat nu op de vijftiende plek in de Belgische Jupiler Pro League na elf wedstrijden. De voorsprong op hekkensluiter KV Oostende is maar drie punten en dus maakt ook de doelman Colin Coosemans zich zorgen.

‘We kwamen met een bepaalde verwachting naar hier. Een overwinning betekende dat we afstand zouden nemen van de laatste twee plekken en zelfs naar boven zouden kunnen kijken, maar na negentig minuten staat er 4-1 op het bord. We zijn vijftien minuten totaal afwezig geweest en we slikten drie goals’, zei Coosemans, die daarmee doelde op het feit dat Eupen door drie goals in tien minuten na 35 minuten op een 3-0 voorsprong stond.





‘Het was een erg frustrerende avond. Dat was ook zo voor onze supporters. Ze reisden ons achterna tot in Eupen en waren ook erg ontgoocheld na de match en dat begrijp ik maar al te goed’, vervolgde Coosemans zijn verhaal. De fans van Mechelen waren na afloop absoluut niet te spreken over het optreden van hun ploeg en wilden uitleg van de spelers. ‘Ze vroegen uitleg en we zijn dan ook met enkele spelers met hen gaan praten. We hebben gevraagd om achter ons te blijven staan want we hebben hun steun nu meer dan ooit nodig. Nu hebben we een paar dagen om samen onze rug te rechten want dinsdag staat er opnieuw een belangrijke match op het programma.’

