Het Manchester City van manager Josep Guardiola draait op volle toeren dit seizoen en als de ploeg zo doorgaat wordt de titel in Engeland binnengesleept, ondanks het feit dat het seizoen nog lang is natuurlijk. Zaterdag werd er met 3-0 gewonnen van Burnley, tot tevredenheid van de coach.

Vervolg: Guardiola vindt dat er veel te veel verwacht wordt van City

‘We hebben genoeg kansen weten te creëren en we hebben weinig weggegeven. Vorig seizoen waren we misschien zenuwachtig geworden als we lang op een 1-0 voorsprong stonden, maar dit seizoen is dat anders. De spelers weten namelijk dat ze de kwaliteiten hebben om het te kunnen afmaken’, zei Guardiola op de website van de koploper van de Engelse Premier League.





City heeft nu na negen competitieduels al vijf punten meer dan stadgenoot Manchester United. Het verloor dit seizoen nog niet. ‘Het vertrouwen blijft toenemen omdat we blijven winnen. We staan nu waar we ook willen staan. We hebben weer drie punten gepakt en daar zijn we gelukkig mee’, vervolgde Guardiola, die wel baalt van het hoge verwachtingspatroon.





In de slotfase wist City pas definitief afstand te doen van Burnley. ‘Mensen komen hier met het idee dat we na twintig minuten al met 5-0 voorstaan, maar dat is niet realistisch. Midweeks hebben we nog Champions League gespeeld en dat vraagt natuurlijk ook veel van een selectie.’

Guardiola vindt dat er veel te veel verwacht wordt van City

Een korte samenvatting: Het Manchester City van manager Josep Guardiola draait op volle toeren dit seizoen en als de ploeg zo doorgaat wordt de titel in Engeland binnengesleept, ondanks het feit dat het seizoen nog lang is natuurlijk. Zaterdag werd er met 3-0 gewonnen van Burnley, tot tevredenheid van de coach..