Internazionale heeft Napoli de eerste punten van het seizoen weten af te snoepen, in een boeiende topper werd er niet gescoord.

Vervolg: Inter pakt in boeiende topper eerste punten Napoli af

Inter wist zich defensief op te stellen tegen de geoliede machine van Napoli, waarna er via de counter wel kansjes kwamen. Na 20 minuten moest de goalie van Inter handeld optreden bij een inzet van José Callejón, waar ook de rebound van de Belg Dries Mertens werd gepareerd.

Ook aan de andere kant was het de doelman die een doelpunt voorkwam, Pepe Reina redde keurig op een inzet van Valero. Ook in de tweede helft was Inter diverse malen gevaarlijk, maar kon het verzet van Napoli niet breken.

Door het eerste puntverlies van koploper Napoli blijft het gat met achtervolgers Juventus en Lazio 2 punten, daar waar beide zondag nog in actie komen en Napoli dus van de koppositie kunnen verstoten.

