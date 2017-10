Arbiter Gonzales gruwelijk in de fout bij duel Barcelona tegen Malaga

In de Spaanse Liga heeft FC Barcelona de koppositie goed weten te versterken, zaterdagavond werd er met 2-0 gewonnen van hekkensluiter Malaga FC.

De thuisploeg werd binnen 2 minuten in het zadel geholpen door de blunderende arbitrage, die een bal over de acherlijn niet zag, waardoor FC Barcelona de 1-0 kon maken. De assist van Digne was ruimschoots over de achterlijn geweest, maar de arbitrage wilde er niet aan geloven.

Zo dat is een cadeautje voor Barcelona! Bal dik over de achterlijn, maar arbitrage ziet het niet. Al heel snel 1-0 tegen Malaga #barmal pic.twitter.com/Hnfh19s9XY — Ziggo Sport (@ZiggoSport) 21 oktober 2017

Arbiter Pablo Gonzalez keurde tot groot ongenoegen van de Malaga spelers het doelpunt toch goed, waardoor FC Barcelona binnen 2 minuten leidde. Na rust was het Lionel Messi die met zijn 140e assist Iniesta in staat stelde om de 2-0 aan te tekenen.

Na de 2-0 geloofde beide ploegen het wel en was het wachten tot het eindsignaal, het gat met achtervolger Valencia werd weer vergroot naar 4 punten. Daar waar Valencia eerder ruimschoots won van Sevilla.

