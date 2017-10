ADO Den Haag bereikt linkerrijtje na zege op VVV-Venlo

ADO Den Haag heeft zaterdag weer drie belangrijke punten gepakt. Op bezoek bij VVV-Venlo won ADO met 0-2 door doelpunten van Erik Falkenburg en Bjorn Johnsen. ADO passeerde zo VVV op de ranglijst en staat nu netjes negende in de Eredivisie.

In de eerste helft kregen beide ploegen kansen op een goal. VVV was dichtbij een goal via aanvaller Lennart Thy, die schot zag afketsen op beide palen. Vlak daarna miste Ralf Seuntjens ook een grote kans. ADO-keeper Robert Zwinkels moest redding brengen op pogingen van Vito van Crooy en Thy.





In de tweede helft kwam ADO uiteindelijk als sterkste uit de bus. Na 66 minuten scoorde Falkenburg op aangeven van Tyronne Ebuehi. Voor Falkenburg was het zijn eerste treffer in dienst voor ADO. Falkenburg heeft nu voor zeven verschillende clubs in de Eredivisie gescoorde en dat lukte nog nooit eerder een andere speler. ADO kon de voorsprong aanvankelijk niet verdubbelen, maar in de blessuretijd scoorde Johnsen toch de 0-2. De invaller kwam 1 op 1 tegen Lars Unnerstall te staan en bleef rustig. ADO heeft nu één punt meer dan VVV, dat tiende staat.

