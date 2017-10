Onana komt met spierballentaal: We gaan ze verslaan

Ajax-doelman Andre Onana gaat ervan uit dat Ajax zondag de Klassieker gaat winnen. Om 14:30 uur wordt het duel tussen de rivalen Ajax en Feyenoord afgetrapt in De Kuip en de keeper uit Kameroen neemt geen genoegen met een nederlaag of gelijkspel in Rotterdam.

‘Ik denk niet aan verliezen, we gaan naar de Kuip en gaan ze verslaan’, zei Onana op de officiële website van Ajax. Onana neemt geen genoegen met een punt tegen Feyenoord, ondanks dat een duel met Feyenoord altijd moeilijk is. ‘Nee. Ik ben absoluut niet tevreden met een gelijkspel. We moeten winnen in Rotterdam. Maar ik weet dat we gaan winnen, ik heb er veel vertrouwen in.’





Ajax heeft net als Feyenoord drie punten nodig om bij PSV in het spoort te blijven. Beide ploegen hebben vijf punten minder dan koploper PSV. ‘Het is een hele belangrijke wedstrijd in de titelstrijd, vooral omdat we nu 2e staan. Het is belangrijk in Rotterdam te winnen zodat we die tweede plaats behouden en in het spoor te blijven van PSV’, aldus de 21-jarige goalie.

